بھارت کے بعد ایک اور ملک کے وزیراعظم کا عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)سری لنکا کے وزیراعظم مہندا راجہ پکسا نے وزیراعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ امید ہے عمران خان جلد صحت یاب ہوجائیں گے،مشکل کی اس گھڑی میں ہماری دعائیں عمران خان کیساتھ ہیں۔

Wishing Prime Minister @ImranKhanPTI a speedy and full recovery! Our thoughts and prayers are with him during this time of difficulty.