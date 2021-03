وزیراعظم عمران خان کی صحت یابی کے لیے نریندر مودی کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام ، معروف تجزیہ کار کامران خان بھی میدان میں آگئے 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کے کورونا کا شکار ہونے کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ان کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تو معروف تجزیہ کار کامران خان نے بھارتی وزیراعظم کے اس عمل سراہا اور پاک بھارت عوام کو اہم پیغام دے دیا۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کامران خان نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے پاکستانی ہم منصب کے لیے اس نیک خواہش کے پیغام کے ساتھ بنیادی ہمدردی کے رویے کا مظاہرہ کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر بھارت اور پاکستان کی عوام بھی اس پیش قدمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بنیادی خیر سگالی کا عہد کریں تو اس کے نتیجے میں آنے والی تبدیلی کو تصور کریں ۔کامران خان نے مزید کہا کہ امن کے طویل سفر کے آغاز کے لیے چند چھوٹے قدموں کی ضرورت ہے ۔

Prime Minister Modi showed basic courtesy through this goodwill message, imagine the change if 1.3 billion Indians 210 millions Pakistanis follow the lead and commit to hold basic goodwill for each other! Long peace journey need a few small steps to begin https://t.co/StWHBsM0bO