”نالائق“نوبل انعام یافتہ اور ہمارے محققین ”نالائق“نوبل انعام یافتہ اور ہمارے محققین

پروفیسر روجر پینروز 1931 میں برطانیہ میں پیدا ہوئے، 1958ء میں ریاضیاتی طبعیات میں پی ایچ ڈی مکمل کی. تصور کائنات پر نظریہ پیش کیا جسے انہوں نے کنفارمل سائیکلک کوسمولوجی (Conformal Cyclic Cosmology) یعنی متشاکل مدور کائناتیات کہا (ترجمہ میرا ہے اہل علم راہنمائی فرمائیں)۔ انہیں 2020ء میں نوبل انعام ملا۔ 16 اعلیٰ پائے کے دیگر تمغے و اعزازات بھی مل چکے تھے۔ دراصل میں سورہ شوری آیت 29 کی تعبیر اور:

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفی سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے

گردوں سے پیدا شدہ سوالات لئے پینروز کے تصور کائنات (CCC) کی شاہراہِ پر جا نکلا۔ پینروز نے بتایا کہ بگ بینگ (ففتقنھما) سے پہلے، بہت پہلے، معلوم نہیں کتنا، وقت مسلسل دائروں میں لامتناہی سفر کر رہا ہے۔ پنروز یہ نہیں سمجھا سکا کہ وقت کیوں بے چین ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب Before the Big Bang, Cycles of Time مطبوعہ 2011 ء میں کہی. وقت اور زمانے سے پیدا سوالات انہوں نے کچھ اس نیم الہامی انداز میں بتائے کہ انہیں نوبل انعام ملا۔ وہی زمانہ اور وقت، جس کی قسم خالق کائنات نے والعصر کہہ کر کھائی ہے۔

کالم اس موضوع کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن میں معلم کی حیثیت سے 91 سالہ پروفیسر کے پی ایچ ڈی اسکالر کی تعداد پڑھ کر چونک گیا۔ سال میں دو پی ایچ ڈی بھی تیار کرتا تو 1958ء سے 2022ء تک (پہلے چار پانچ سال چھوڑ دیں) یہ تعداد 120 ہوتی۔ اس پروفیسر کے شاگرد، وکی پیڈیا کے مطابق، نو نکلے، اطمینان نہ ہوا لہذا ان کے ایک شاگرد پروفیسر اصغر قادر سے رابطے کا ارادہ کیا، لیکن برادرم ڈاکٹر افضل نے ان کے کچھ طبی مسائل بتائے تو میں رک گیا۔ تاہم بہاولپور یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ایمریٹس قیصر مشتاق صاحب نے ازراہ کرم مجھے پینروز کے تمام 35 اسکالر کی فہرست بالتفصیل دے دی۔ غضب خدا کا 64 سالہ تحقیقی زندگی میں صرف 35 پی ایچ ڈی؟ہے نا پرلے درجے کی نالائقی؟ اور اوپر سے مغرب کی اقربا پروری ملاحظہ ہو کہ نوبل انعام بھی! دو سال میں اوسط تقریباً ایک پی ایچ ڈی! چونتیسواں شاگرد 1992 میں تو آخری کو 18 سال بعد 2010 ء میں ڈگری ملی۔ پروفیسر پینروز آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہیں۔ پروفیسر قیصر مشتاق صاحب نے لندن کی مجلسی زندگی کے چند سالوں کی شامیں پروفیسر پینرور کے ساتھ گزاریں۔ مجھے قیمتی معلومات مہیا کیں جن کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے۔

پروفیسر پینروز کے تمام 35 شاگرد دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ مثلا اپنے ڈاکٹر اصغر قادر نصف درجن دیگر نامی گرامی اداروں کے ساتھ ساتھ پچھلے 37 سال سے البرٹ آئن اسٹائن سوسائٹی کے نائب صدر اور تاحیات ممبر ہیں۔ باقیوں کو اس ایک مثال پر قیاس کر لیں۔

اب اپنے اسلامی جمہوریے کی طرف آئیں۔ ایک یونیورسٹی کے نئے وی سی کو تعجب ہوا کہ ایک نوزائیدہ پروفیسر کی نگرانی میں بیک وقت (ایک سال میں) 28 اسکالرز ہیں۔ ایک اور پروفیسر کو وی سی نے, ازرائے تفنن ہی سہی لیکن بہت کچھ, کہہ دیا: ”بھائی! اسلام میں تو زوجاث کی تعداد بھی چار تک محدود ہے، یہ آپ کی نگرانی میں ہر وقت درجن ڈیڑھ درجن خواتین اسکالر ہی کیوں ہوتی ہیں؟“چند اعلیٰ پائے کی ملکی جامعات کو چھوڑ کر دیگر پی ایچ ڈی کی بیرون ملک تو کیا پذیرائی ہو گی، اپنے ملک کی علمی دنیا میں بھی یہ اجنبی اتنی کثرت سے ہیں کہ گویا ہزاروں فریب خوردہ شاہین بے روزگار، ”پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں“۔ یہ معصوم شاہین حکومت اور بے روزگاری کا رونا رو کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں۔ تو ان کی تحقیق؟ ان کی ایجادات سے ملک فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ مجھے ایک دفعہ کوئی یونیورسٹی تھیسس بھیج دے تو دوبارہ نام نہیں لیتی۔ سپروائزر کی نگرانی کی بابت جو دیکھتا ہوں، لکھ دیتا ہوں۔ پھر میرے پاس تھیسس نہیں آتا۔ انگریزی کو تو ایک طرف رکھیے، بعض اوقات اردو میں تحریر تھیسس کا کوئی ایک پیرا غلطیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ لفظ تھیسس کا تو بالعموم کسی کو یہ علم تک نہیں ہوتا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ الل ٹپ عبارتوں اور حوالوں پر سپروائزر، بالعموم باستثنائے چند، بغیر پڑھے دستخط کر دیتا ہے۔ پھر کوشش کرتا ہے کہ اسے نئے اسکالر فوراً مل جائیں۔ وجہ؟ صاحب! ایک اسکالر ”تیار“ کرنے پر ایک تا تین لاکھ روپے تک ملتے ہیں۔ باقی جمع تفریق خود کر لیں۔

کیا ہی اچھا ہو، اگر ایچ ای سی کے چیئرمین جناب طارق بنوری صاحب اپنی باقی ماندہ مدت میں طے کر دیں کہ چند شعبوں کو چھوڑ کر بیشتر تحقیقی کام، بشمول ایم فل، پی ایچ ڈی اسکالر کی نگرانی نجی شعبے کے تعاون سے ہوا کرے۔ ایم فل ایسوسی ایٹ پروفیسر اور پی ایچ ڈی پروفیسر سے کم رتبے کے کسی استاد کی نگرانی میں مطلقاً نہ ہو۔ تمام اساتذہ اصل تحقیق پر مامور ہوں نہ کہ دھڑا دھڑ ایسے ڈاکٹر تیار کرتے جائیں جن کی کہیں افادیت نہ ہو۔ ایسوسی ایٹ پروفیسروں اور پروفیسروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ایم فل، پی ایچ ڈی اسکالروں کی نگرانی کے عوض انہیں کوئی مزید معاوضہ ہرگز نہ دیا جائے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ نام نہاد اساتذہ بڑی تیزی سے طلباء کو تعلیمی افیون پلا رہے ہیں۔ نتیجتاً یہ پیغمبرانہ پیشہ بے توقیر ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک سے ایک پھنے خان اور اکڑی گردن والی وہ نسل تیار ہو چکی ہے،جس کے پاس اپنے موضوع کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتیں۔اساتذہ کی ترقی کو تحقیقی مقالات کی تعداد سے جوڑنے کا تباہ کن عمل فورآ ختم کیا جائے۔ علوم طبعیہ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن معاشرتی علوم کے جو تحقیقی مجلات ملک میں جڑ پکڑ چکے ہیں، ان میں شائع تحقیقی مقالات تحقیق کے نام پر مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ ہر مسئلے کے حل موجود ہوا کرتے ہیں۔ زیرنظر مسئلہ ایچ ای سی کی فوری توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ موجودہ تحقیقی نظام سے پروفیسر پینروز تو دور کی بات ہے، اوسط ملکی سطح کے محقق بھی نہیں پیدا ہو سکتے۔ توقع کی جاتی ہے کہ ایچ ای سی اس مسئلے کی طرف توجہ کرے گا۔