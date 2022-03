جاوید میانداد پی سی بی ہال آف فیم میں شامل

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد باضابطہ طور پر پی سی بی ہال آف فیم میں شامل ہو گئے ، سی ای او پی سی بی فیصل حسنین نے جاوید میانداد کو پی سی بی ہال آف فیم میں شمولیت پر اعزازی ٹوپی اور پلاک پیش کیا۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق اس موقع پر جاوید میانداد نے کہا کہ پی سی بی ہال آف فیم مین شمولیت ان کیلئے اعزاز کی بات ہے ، جب ایک کرکٹر پاکستان کرکٹ کے معاملات کی سربراہی سنبھالتا ہے تو ایسے خوش آئند فیصلے کئے جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس کھلاڑی نے کتنی قربانیاں دیکر یہ مقام حاصل کیا ہوتا ہے ۔

Javed Miandad formally inducted into the PCB Hall of Fame

More details: https://t.co/SNvovKeQy7#PCBHallofFame