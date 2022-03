گلوکار عاصم اظہر کی منگنی، لڑکی کون ہے؟ گلوکار عاصم اظہر کی منگنی، لڑکی کون ہے؟

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)گلوگار عاصم اظہر نے اپنی دیرینہ دوست اداکارہ میرب علی سے منگنی کر لی۔

عاصم اظہر نے سوشل میڈیا پر اپنی منگنی کی تصاویر شیئر کیں اور کہا "ہم دونوں نے اللہ تعالی کے فضل اور اپنے والدین کی دعاؤں سے منگنی کی ہے۔ "

عاصم اظہر اور میرب علی کی منگنی پر سوشل میڈیا پر ان سے منسوب ایک پرانی خبر شیئر کی جا رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گلوکار نے اداکارہ کو بہن قرار دیا تھا۔ اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے عاصم اظہر نے بتایا کہ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جس کی وہ ایک سال پہلے بھی وضاحت کرچکے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک حسین لمحہ ہے جس کا وہ لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔

To all reposting a screenshot of a “news channel” that said I had labelled Merub as my sister bec of a fake chat a fan had made, I clarified it a year ago. ???????? reminder since this is a beautiful moment of my life that I want to cherish. Doosre ki khushi mai khush hona chahiye. ♥️ https://t.co/KsjjinBv8L — Asim Azhar (@AsimAzharr) March 20, 2022

ایک اور ٹویٹ میں عاصم اظہر نے کہا کہ یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ انتہائی بیہودہ ہے، " جو بھی ہے، باقی سب کو مٹھائی جلد ہی پہنچ جائے گی۔"

Clarification was important because the narrative was disgusting. Anyways, baaki sab ko mithaai jald hi ghar pohanch jayegi. ????♥️ I love you guys. Thank you for the love & duas. — Asim Azhar (@AsimAzharr) March 20, 2022