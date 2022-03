سوشل میڈ یا پر صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی موت کی افواہیں، حقیقت سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی سینئر رہنما اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے انتقال سے متعلق جعلی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے لگیں

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جعلی خبریں وائرل ہو رہی ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صوبائی وزیر صحت اور پی ٹی آئی کی سینئر رہنما کینسر کے باعث زندگی کی بازی ہار گئی ہیں۔

یہ خبریں وائرل ہونے کے بعد صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ انتقال کی خبریں من گھڑت ہیں، مکمل صحت مند اور تندرست ہوں، اپنے آفس میں کام کر رہی ہوں. صوبائی وزیر صحت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ میں الحمد للہ بالکل ٹھیک اور زندہ ہوں۔انہوں نے لکھا کہ انتقال کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھاکہ میں فکر مند ہونے اور دعاؤں میں یاد کرنے پر شکر گزار ہوں، میں بالکل صحت مند اور زندہ ہوں۔

I would like to thank everyone for their prayers and concern.

I am Alhamdolillah quite well and very much alive ????

Any other news is just fake news.