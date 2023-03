صدیق جان کی گرفتاری پر عمران خان کی مذمت

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم عمران خان نے صحافی صدیق جان کی گرفتاری پر مذمت کردی ۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ان کا کہنا تھا کہ وہ صدیق جان کی گرفتاری پر پر زور مذمت کرتے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے حامی سمجھے جانے والے ہر شخص کو ڈھٹائی کے ساتھ نشانہ بنا یا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران ریاض، جمیل فاروقی ، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، غلام حسین اور معید پیرزادہ سب اس سے متاثر ہیں ۔ عمران خان نےمزید کہا کہ بول نیوز اور اے آر وائی کے مالکان کو بھی نشانہ بنا یا جا رہا ہے ۔

Strongly condemn arrest of Siddique Jan Bol news Bureau Chief Islamabad Anyone thought to be pro PTI is now brazenly targeted. Imran Riaz,Jamil Faruqi, Sabir Shakir,Sami Ibrahim,Ch Ghulam Hussain,Moeed Pirzada - all victimised. Arshad Sharif murdered. BOL & ARY owners targeted. pic.twitter.com/xL5IZQfLGt