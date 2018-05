بنگلہ دیش نے افغانستان کیخلاف ٹی 20 سیرز کیلئے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا

ڈھاکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے افغانستان کیخلاف تین ٹی 20 میچوں پر مشتمل سیریز کیلئے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔

افغانستان کیخلاف سیریز کیلئے بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت آل راﺅنڈر شکیب الحسن کریں گے جبکہ محمود اللہ نائب کپتان ہوں گے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں زیادہ تر تجربہ کار کھلاڑیوں کو ہی شامل کیا گیا ہے۔

بنگلہ دیش کی جانب سے ہونے والے اعلان کے بعد ٹیم کی قیادت شکیب الحسن کریں گے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں تمیم اقبال، لٹن کمار داس، سومیا سرکار، مشفیق الرحیم، صابر رحمان، مصدق حسین، مستفیض الرحمان، روبیل حسین، مہدی حسن میرزا، عارف الحق، ناظم الاسلام، ابو حیدر اور ابوجید شامل ہیں۔

