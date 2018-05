بھارت میں دھماکہ ،پانچ اہلکار ہلاک، دو زخمی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں بم دھماکے کے نتیجے میں پانچ اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہوگئے۔

انڈین ایکسپریس کے مطابق حکام نے بتایاکہ پہلے سے نصب بارودی مواد سے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایاگیا، اتوار کی صبح 11بجے جب دھماکہ ہوا تب گاڑی میں موجود سات اہلکار چولنار سے کراندل جارہے تھے ۔ مرنیوالوں میں سے تین اہلکار وں کا چھتیس گڑھ آرمڈ فورس اور دو کا تعلق دانتیواڈا ڈسٹرکٹ پولیس سے تھا۔

Police officials confirm that 5 dead. 2 others injured. Seven personnel on official duty were in the vehicle. Blast took place around 11 am @IndianExpress