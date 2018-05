پاکستانی نوجوان نے ایک منٹ میں سب سے زیادہ اخروٹ توڑ کربھارت سے ریکارڈ واپس چھین لیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی نوجوان مارشل آرٹس فائٹر مجتبیٰ حسین نے ایک منٹ میں سب سے زیادہ اخروٹ توڑنے کا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا، مارشل آرٹ فائٹر نے ایک منٹ میں 118اخروٹ توڑ کر بھارت سے ریکارڈواپس چھین لیا۔

تفصیلات کے مطابق مارشل آرٹس فائٹر میں پاکستان نوجوان مجتبیٰ حسین نے کارنامہ کر دکھایا۔ انہوں نے ایک منٹ میں 118اخروٹ توڑ کر بھارت کا ریکارڈ توڑ ڈالا جبکہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے تصدیق بھی کر دی ہے۔

واضح رہے اس سے پہلے یہ ریکارڈ بھارت کے نوجوان پربھاکر ریڈی کے پاس تھا جنہوں میں ایک منٹ میں 108اخروٹ توڑے تھے۔

#Pakistan Mujtaba Hasan's name inducted in @GWR most walnuts smashed with nunchaku in 1 min.. #India again is no more record holder. pic.twitter.com/oMjlk3nUVR