غریدہ فاروقی کی شہباز شریف کیساتھ ایسی تصویر منظرعام پر آ گئی کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا، صارفین نے وہ کچھ کہہ دیا جو انہوں نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چند روز قبل اورنج ٹرین کا آزمائشی سفر ہوا جس کا معائنہ خود وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کیا اور ٹرین میں بیٹھ کر پہلے سفر کا لطف بھی اٹھایا۔

صحافی و اینکرپرسن غریدہ فاروقی بھی اس موقع پر وہاں موجود تھیں جن کی وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف کیساتھ ایک ایسی تصویر منظرعام پر آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے اور صارفین نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

ٹوئٹر صارف اور پروڈیوسر عدیل راجہ نے ان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”جب صحافت کا پتہ نہ ہو تو ایسے ہی چمچہ گیری کر کے کام چلانا پڑتا ہے۔۔۔“

اب یہ تو ممکن نہیں کہ ایسی کوئی تصویر سامنے آئے اور سوشل میڈیا صارفین اپنے قیمتی ”تبصرے“ نہ کریں۔ انہوں نے غریدہ فاروقی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور وہ کچھ کہہ دیا جو انہوں نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہو گا۔

اظہر الدین نے خود کو غریدہ فاروقی کی جانب سے بلاک کئے جانے کا سکرین شاٹ اپ لوڈ کیا

یہ سکرین شاٹ دیکھ کر مبشر لقمان بولے ”بہت خوش قسمت ہو“

شاہد عباس نامی صارف نے لکھا ” مجھے بھی غریدہ فاروقی، طلعت حسین اور مرتضیٰ سولنگی نے بلاک کر رکھا ہے“

I am also blocked by ghareeda farooqi,talat hussain and murtaza solangi ????