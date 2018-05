”زینب کی والدہ کی بات سن کر میرا دل پاش پاش ہو گیا ہے اور۔۔۔“ ڈاکٹر عامر لیاقت معصوم زینب کے والدین سے ملے تو اس کی والدہ نے ایسا کیا کہہ دیا کہ عامر لیاقت نے یہ کہہ دیا؟ جان کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قصور کی معصوم زینب کے ساتھ زیادتی اور بہیمانہ قتل نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ملک بھر میں ایسی مہم شروع ہوئی کہ بالآخر سفاک درندہ عمران بھی قانون کے ہتھے چڑھ گیا جس پر عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور موت کی سزا سنا دی گئی۔

انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران علی کو سزا سنائی تو اس نے سزا کیخلاف ہائیکورٹ میں اپیل دائر کر دی جس میں موقف اختیار کیا کہ عدالت نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے اور ٹرائل کے دوران قانونی تقاضے پورے نہیں کئے گئے اس لئے عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔

یہ مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے اور مجرم عمران جیل میں ہے جبکہ زینب کے والدین دل میں انصاف کی خواہش لئے اس دن کے انتظار میں مصروف ہیں جب مجرم کو کیفرکردار تک پہنچایا جائے گا۔ معروف مذہبی سکالر ڈاکٹر عامر لیاقت نے آج زینب کے والدین سے ملاقات کی تو اس کی والدہ نے ایسی بات کہہ دی کہ ہر آنکھ ہی اشکبار ہو جائے گی۔

ڈاکٹر عامر لیاقت نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں بتایا ”آج زینب کے والدین سے ملاقات کے بعد میرا دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا ہے کہ مجرم نے ان کی بیٹی کیساتھ بہیمانہ سلوک کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگائے لیکن اس واقعے کو پانچ مہینے گزرنے کے باوجود بھی مجرم کو پھانسی نہیں دی گئی، انصاف نہیں ہوا“

After meeting Zainab’s parents today,my heart is completely shattered.Her mother says the rapist didn’t take 5 minutes to do this with their daughter but it has been 5months since the incident,the culprit has not been hanged yet.Justice not served #JusticeForZainab #RamzanMeinBOL