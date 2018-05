کیا امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی موت ہوگئی؟بڑی خبر آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سوشل میڈ یا پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہلاکت کی افواہ اڑ گئی جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ بھی شدید پریشان ہو گئے تاہم اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے ان کی موت کی خبروں کو تردید کردی ہے ۔تفصیل کے مطابق امریکی جیل میں قید کاٹنے والی پاکستانی بیٹی ڈاکٹرعافیہ صدیقی کی ہلاکت کی خبرنے سوشل میڈیا پرطوفان برپا کررکھا ہے۔ جس کو سن کر نہ صرف عام پاکستانی بلکہ عافیہ صدیقی کے اہل خانہ بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہوگئے ہیں۔

After around 18 years of imprisionment, Dr. Afia Siddiqui is finally released by death. Inna lilah e wainna ilahi rajioon May her soul rest in high ranks of Jannah ????#Shame_on_socalled_leaders#Aish#DrAfia pic.twitter.com/7WPh0JFOR0 — Salman Khattak (@ArmaanKhattak3) May 20, 2018

Dr. AFIA Siddiqui Passed Away..???? May Her Soul Rest In Peace.???????????????? — Attiqazaib (@ItsMeAttiqa) May 20, 2018

Dr Afia Siddiqui Passed Away.???? May Her Soul Rest In Peace.ameen We Belong to Allah And to Him We Shall Return..#DaughterOfPakistan @AbbassiSadia pic.twitter.com/FeyVwb3unr — Sadia AbbaSsi (@AbbassiSadia) May 20, 2018

Hearing news about Death of Dr Afia Siddiqui انا للہ وانا الیہ راجعون But not been able to confirm it from any channel.Sad and happy both because she would be free from the torture she was put into.Not one leader stood to fight her case. May Allah give her highest place in jannat — Alii Aqsam (@DynammoSagii) May 20, 2018

نجی نیوز چینل ’24نیوز‘سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹرعافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کاکہنا ہے کہ 2 سال ہوگئے عافیہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، روز رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،کوئی جواب نہیں ملتا ، آج ای میل کے ذریعے ہیوسٹن میں پاکستانی قونصلرعائشہ فاروقی سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے پیر کودوبارہ رابطہ کرنے کاکہاہے۔ڈاکٹرفوزیہ نے ڈاکٹر عافیہ کی موت کے حوالے سے خبر کی تردید کی اور کہاکہ اس طرح کی خبروں سے امریکہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا ردعمل دیکھناچاہتاہے۔

امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی خیریت سے ہیں الحمداللہ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے خیریت کی تصدیق کردی شوشل میڈیا پہ ان کی موت کی جھوٹی خبر چل رہی ہے ???? pic.twitter.com/BFCRmTmboq — رائے وحید کھرل (غدار) (@RaiWaheedkharl1) May 20, 2018

مزید : قومی