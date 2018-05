”آصف انکل تھنک یو مجھے آپ کا گفٹ مل گیا ۔۔۔“شاہد آفریدی کی بیٹی اسمارہ کی سالگر ہ پر ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جنرل آصف غفور باجوہ نے ایسا تحفہ بھجوا دیا کہ لالہ کی بیٹی خوشی سے نہال ہو گئی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی بیٹی اسمارہ کی چھٹی سالگرہ کے موقع پرڈی جی آئی ایس پی آر نے تحفہ بھیج کر بچی کہ خوش کردیا ۔

شاہد آفریدی نے گزشتہ رات ا پنی سب سے چھوٹی بیٹی اسمارہ آفریدی کی چھٹی سالگرہ منائی۔ سالگرہ کی تقریب میں ان کی تینوں بڑی بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر شاہد آفریدی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہایت خوش نظرآئے۔ شاہد آفریدی نے سالگرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں اور بیٹیوں کے حوالے سے نہایت جذباتی پیغام شیئر کیا۔

Celebrating Asmara’s 6th birthday today, MashaAllah. Daughters are a blessing from the Almighty. We should always take time out to celebrate small happinesses with our families & loved ones, and give thanks for all of the moments. Love you, Asmara! pic.twitter.com/uvciWae1Kv