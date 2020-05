حکومت نے سکوک بانڈز کے ذریعے 200 ارب جمع کرلیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی حکومت نے اسلامی سکوک بانڈز کے اجرا کے ذریعے 200 ارب روپے جمع کرلیے۔

ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق سکوک بانڈ ز کے ذریعے 200 ارب روپے کی رقم پاور سیکٹر سے جمع کی گئی ہے۔ یہ رقم کبور ریٹ سے بھی کم شرح پر حاصل کی گئی ہے۔ سکوک بانڈز کے اجرا سے 10 سال میں 18 ارب روپے کی بچت ہوگی۔

اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کاکہنا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسابقتی عمل (کمپیٹیٹو بک بلڈنگ)کےذریعے 200 ارب کے سکوک بانڈز کےاجراء کےتاریخ سازمالی تجربےکےنتیجےمیں 170% سےزائد کی شراکت حاصل ہوئی جوہماری پالیسیوں پر منڈی کےٹھوس اعتمادکی مظہرہے۔اس سے حکومت کو 18 ارب روپےکی بچت ہوئی جو اب عوامی فلاح پرخرچ کی جاسکتی ہے۔

Landmark financial innovation with Rs 200 bn Sukuk issued through competitive book building at PSX. Oversubscribed by 170%, reflecting a strong market confidence in our Govt's policies. As a result govt saved Rs18 billion - savings that can now be used for welfare of the people.