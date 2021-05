تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق وزیر تعلیم مراد راس نے شہریوں کیلئے اہم پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے24 مئی سے مرحلہ وار سکول کھولنے کی اجازت دیدی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ شادی کے خواہشمندوں کو بھی حکومت نے خوشخبری سنا دی ہے ، آوٹ ڈور شادیوں کو بھی منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق صوبہ پنجاب میں سکولوں کو کھولنے سے متعلق وزیر تعلیم مراد راس نے نہایت اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ ” صوبہ پنجاب میں پرائیویٹ اور سرکاری سکول کھولنے کے حوالے سے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں آگاہ کیا جا ئے گا ، برائے مہربانی ایس او پیز پر عملدرآمد کریں جو کہ حکومت کی جانب سے جاری کیئے گئے ہیں ۔“

Will update on opening of all Public and Private Schools in Punjab within 24 hours. Please follow SOPs issued by the Government.