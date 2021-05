وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے امتحانات کیلئے اہم ترین اعلان کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )این سی او سی نے گزشتہ روزہونے والے اجلاس میں چوبیس مئی سے مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم اب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے امتحانات کے حوالے سے بھی اہم ترین بیان جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق شفقت محمود نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”این سی او سی نے پیشہ وارانہ امتحانات اور ٹیسٹ لینے کی اجازت دی ہے ، مہربانی کر کے وفاقی وزارت تعلیم کے سیکریٹری کے پاس امتحانی مراکز کی تفصیلات ، طالبعلموں کی تعداد اور عملدرآمد کیئے جانے والے ایس او پیز کی تفصیل جمع کروائیں ، اگر تمام انتظامات اطمینان بخش پائے گئے تو فوری طور پر اجازت دیدی جائے گی ۔“

NCOC has allowed holding of professional exams/tests etc. Please apply to Secretary, Federal Ministry of Education, Islamabad with details of exam centres, number of students and SOPs to be followed. If all arrangements are satisfactory permission will be given promptly