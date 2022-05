کچھ ایٹم بم وغیرہ کے بارے میں (2) کچھ ایٹم بم وغیرہ کے بارے میں (2)

جیسا کہ گزشتہ کالم میں عرض کر چکا ہوں، جوہری بم کا کوئی توڑ نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف ”جوابی جوہری ڈراوا“ ہے یعنی یہ خوف کہ دوسرا فریق بھی جوہری حملہ کرنے کا اہل ہے۔ ایشیاء میں چار ممالک ایسے ہیں جن کے پاس جوہری اور میزائلی قوت موجود ہے۔ یعنی چین، انڈیا، پاکستان اور اسرائیل۔ ان چار ملکوں میں صرف چین واحد ملک ہے جو سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور اسے سلامتی کونسل کی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایک طویل عرصے سے انڈیا اس کونسل کا چھٹا رکن بننے کی تگ و دو میں مصروف ہے لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر انڈیا کو سلامتی کونسل میں بار مل گیا تو پاکستان بھی یہ دعویٰ کرے گا اور شائد اسرائیل بھی ایسا کرے۔ اسرائیل بلاشبہ ایک جوہری اور میزائلی قوت ہے لیکن نہ تو اس نے اب تک کوئی جوہری تجربہ کیا ہے اور نہ ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی جوہری بم ہے۔ لیکن دنیا کے پہلے ایٹم بم بنانے والوں میں یہودی سائنس دان شامل تھے اس لئے اگر وہ (اسرائیل) کوئی جوہری دھماکہ نہ بھی کرے تو اس کے جوہری اور میزائلی قوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔

جوہری بم زمین پر ایک قیامت بپا کرنے والا ہتھیار ہے جس کا تجربہ 1945ء میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں اور سمندروں میں اس بم کے درجنوں تجربے کئے گئے ہیں لیکن بنی نوع انسان کے خلاف اس بم کا تیسرا استعمال آج تک نہیں کیا جا سکا۔ آج کی روائتی (غیر جوہری) جنگ کی تباہ کاری بلاشبہ مسلّم ہے لیکن روائتی تباہ کاری اور جوہری تباہ کاری میں جو فرق ہے اس کا تصور آسمانی کتب پڑھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان آسمانی کتب میں یہ بات بڑی صراحت سے کہی گئی ہے کہ زمینی قیامت ضرور آئے گی۔ اس کی تمام نشانیاں اور علامات قرآن حکیم میں جگہ جگہ (بالخصوص آخری پارے کی کئی سورتوں میں) بیان کی گئی ہیں لیکن انسان تو عظیم ترین بھی ہے اور پست ترین بھی۔

جاپان نے دوبار یہ قیامت دیکھی ہے اور اس کی ٹیکنالوجی آج جس ترقی کے اوج پر ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جب چاہے جوہری بم بنا سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کو خوف یہ ہے کہ جب یہ بم بن گیا تو جاپانی عوام، اس کو امریکی آبادی کے خلاف استعمال کرکے ہیرو شیما اور ناگاساکی کا انتقام لے سکتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپانیوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ دنیا کی وحشی ترین قوم ہے۔ جاپانی بظاہر جھک کر سب کو فرشی سلام پیش کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں لیکن ان کی جفا پروری،سنگ دلی اور سفاکی کا کچھ اندازہ کرنا ہو تو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے عروج و زوال (فتح و شکست) کی داستانیں پڑھ لیجئے۔ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔

امریکہ ایٹم بم کا موجد تو ہے ہی لیکن خاتم بھی وہی ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس بم کی ہلاکت خیزی کا سکیل کیا ہے۔ اسی لئے وہ یوکرائن میں جانے سے کتراتا اور گھبراتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے بم کا جواب اور کوئی دے یا نہ دے، روس ضرور دے گا۔اسی بم کے خوف نے اسے ناٹو کا خالق بنایا جس کے آج 30یورپی اراکین ہیں۔ کچھ دنوں میں جب سویڈن اور فن لینڈ بھی ناٹو میں شامل ہو جائیں گے تو ناٹو ممالک کی تعداد 32ہو جائے گی۔ یہ 32اراکین ایک نیم دائرے کی شکل میں روس کے مغرب میں پھیلے پڑے ہیں۔ لیکن جوہری جنگ کا ڈراوا اتنا خوفناک ہے کہ کوئی بھی ملک، روس کی سرزمین پر ایک انچ آگے قدم بڑھ کر حملہ نہیں کر سکتا۔

یوکرائن پر جو حملہ 24فروری (2022ء) کو شروع کیا گیا تھا، وہ آج تک جاری ہے۔ روس نے ناٹو کو جوہری جوابی حملے کی دھمکی ضرور دی تھی لیکن امریکہ اور یورپ کے آسمانی اور زمینی انٹیلی جنس ذرائع نے یہ حقیقت کنفرم کر دی ہے کہ روس نے اپنے جوہری اثاثوں کو تیار رہنے کا جو حکم دیا تھا اس پر اب تک کوئی عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔

1962ء میں فضائی سیاروں کی شروعات تھیں۔ روس نے 1957ء میں پہلا مصنوعی سیارہ (سپوتنک اول) مدارِ ارض میں بھیج کر اس ”دوڑ“ کا آغاز کیا تھا۔ لیکن امریکہ نے 1962ء تک کوئی آدھ درجن جاسوسی سیارے فضا میں بھیج دیئے تھے جن کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ روس کے عسکری اثاثوں کی نقل و حرکت کی خبر لگائیں۔ لیکن روس نے چپکے سے 158جوہری بم ایک شپ کے ذریعے کیوبا بھیج دیئے تھے۔ کیوبا امریکہ کے مشرقی ساحل کے نزدیک 93میل دور واقع ہے اور واحد کیمونسٹ ملک ہے جو امریکہ کے نواح میں واقع ہے۔1962ء میں خروشچیف، روس کا جنرل سیکرٹری(صدر) تھا۔ لیکن کیوبا کی فضاؤں میں جو امریکی جاسوسی سیارے اس دور میں بھیجے گئے تھے۔ وہ اُن 158 جوہری بموں کو ٹریس نہ کر سکے۔ بعد میں زمینی / انسانی ذرائع نے ان کا پتہ لگایا تو پوری دنیا ان ایام میں جوہری جنگ کے دہانے پر جا بیٹھی۔ امریکی صدر کینیڈی، جوہری جنگ کے لئے تیار تھا تاہم اس انتہائی کشیدہ صورتِ حال میں سوویت یونین اپنے جوہری بموں اور میزائلوں کو کیوبا سے نکال کر واپس ماسکو لے گیا اور اس طرح یہ جنگ ٹل گئی۔…… آج وہی سوویٹ یونین ہے جو سکڑ کر روس رہ گیا ہے لیکن اس نے 1962ء کے کیوبا والی اپنی شکست کا بدلہ لے لیا ہے!…… یہ بدلہ پوٹن نے 60برس بعد (1962ء تا 2022ء) لیا…… امریکہ نے اگرچہ آج دنیا بھر کی فضاؤں میں سینکڑوں جاسوسی سیارے بھیج رکھے ہیں جو کرۂ ارض کے چپے چپے کی خبر رکھتے ہیں اور جس ملک میں اس کا کوئی بھی عسکری اثاثہ (زمینی، فضائی، بحری) متحرک ہوتا ہے تو یہ سیارے اس کی رئیل ٹائم جاسوسی کرکے ساری معلومات امریکہ کو دے رہے ہیں۔

ولیم براڈ (William Broad) ایک 72سالہ امریکی صحافی ہے جس کا اختصاص فضائی سائنس کے موضوعات ہیں۔ کئی کتابوں کا مصنف ہے جن میں ”دی یونیورس بلو“ (The Universe Below) سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ مجھے اس کے علاوہ اس کی ایک اور کتاب Star Warriors بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس کا اندازِ نگارش اگرچہ سائنسی اصطلاحات سے مملو ہے لیکن قاری کو قطعاً یہ گمان نہیں ہوتا کہ وہ فکشن پڑھ رہا ہے یا سائنسی معلومات کا کوئی رنگارنگ گلدستہ دیکھ رہا ہے۔۔ اس کا ایک مضمون دس پندرہ روز پہلے امریکی اخباروں میں شائع ہوا جس کا عنوان تھا: ”مدارِ ارضی (Earth Orbit) میں گھومتی ہوئی وہ آنکھیں جو روس کے جوہری اسلحہ گھر پر مرکوز ہیں“۔ اس آرٹیکل میں اس نے روس کے ان تمام زمینی، فضائی اور زیرِ آب پلیٹ فارموں کا ذکر کیا ہے جن میں روس نے اپنے جوہری اثاثے سٹور کر رکھے ہیں۔ اس کی ریسرچ کا حاصل یہ ہے کہ روس نے جس جوہری جنگ کی دھمکی فروری (2022ء) میں دی تھی اس کی سپورٹ ہیں کوئی بھی رشین جوہری وارہیڈ اپنی مستورگاہ (Hide out) سے باہر نہیں نکلا اور نہ ہی صدر پوٹن نے اس قسم کا کوئی حکم اپنی سٹرٹیجک نیو کلیئر فورسز کو دیا ہے۔ اس کا اشارہ صرف یہ تھا کہ وقت پڑنے پر یہ فورسز فعال (Activate) کر دی جائیں گی۔

ولیم براڈ کے اس مضمون کا قابلِ غور اور شدت سے قابلِ اعتناء حصہ وہ ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ: ”اگر جوہری جنگ میں روس کی اعلیٰ ترین قیادت ہلاک بھی ہو جاتی ہے تو روس کا ایک خود کار سسٹم ایسا بھی ہے جو کسی انسانی احکامات کا منتظر نہیں ہوگا بلکہ وہ خود جاری صورتِ حال کے مطابق عمل کرے گا اور اُن اہداف کو نشانہ بنانے میں کسی تساہل سے کام نہیں لے گا جو زندہ روسی قائدین نے مقرر کر رکھے تھے…… ان اہداف میں امریکہ اور ناٹو ممالک کے وہ تمام عسکری پلیٹ فارم اور وارہیڈز گودام شامل ہیں جو ان ممالک نے بزعم خود چھپا کر رکھے ہوئے ہیں!

قارئین گرامی! ذرا اندازہ کیجئے کہ اس بین الاقوامی جوہری وار سنریو میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جب 100یا 150 جوہری بم ہیں اور ان کو دشمنوں پر پھینکنے والے میزائل بھی موجود ہیں تو ہمیں اس جوہری قیامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو بہت قریب آ لگی ہے!…… اس صورتِ حال کا اندازہ لگانے کے لئے مولانا روم کا یہ شعر کتنا برمحل ہے:

پس قیامت شو، قیامت را بہ بیں

دیدنِ ہر چیز را شرط است ایں

(ترجمہ: اگر تم نے قیامت دیکھنی ہے تو خود قیامت بن جاؤ۔ ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہی ہے)

دنیا نے اگر آسمانی قیامت دیکھنی ہے تو اس سے پہلے زمینی قیامت کو دیکھنا چاہیے کہ دیدارِ قیامت کی اولین شرط یہی ہے!!!(ختم شد)