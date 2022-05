ہالی ووڈ سپر سٹار ٹام کروز کی 30 سال بعد کینز میں ہیلی کاپٹر پر ایکشن سے بھرپور انٹری، سب آبدیدہ ہوگئے

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہالی ووڈ سپر سٹار ٹام کروز کا کینز فلم فیسٹیول میں ہیلی کاپٹر پر ایکشن سے تاریخی استقبال اور شاندار انٹری پر سب آبدیدہ ہو گئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے ہالی ووڈ کے ایکشن ہیرو ٹام کروز نے 30 سال بعد کینز فلم فیسٹیول میں شرکت کی ہے جہاں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ ایونٹ میں موجود لوگوں نے کھڑے ہو کرٹام کروز کا استقبال کیا ۔

ٹام کروز جب کینز فلم فیسٹیول کے مقام پر پہنچے تو 8 جنگی طیارے اس مقام کے اوپر سے گزرے اور فرانسیسی پرچم کے رنگوں کی مناسبت سے سفید، لال اور نیلے رنگ فضا میں بکھیرتے ہوئے اداکارکا تاریخی استقبال کیا۔

ہالی ووڈ ایکشن ہیرو ٹامکروز جب اسٹیج پر پہنچے توایونٹ میں موجود لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جبکہ انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے 6 منٹ تک کھڑے رہے۔صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس موقع پر ٹام کروز کوسرپرائز بھی دیا گیا انہیں سب سے بڑا ایوارڈ ’پامے ڈی اور‘ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جس پر ٹام کروز فیسٹیول میں شاندار خیرمقدم اور سرپرائز ایوارڈ ملنے پر آبدیدہ بھی ہوگئے۔

We will remember yesterday ! @TomCruise set #Cannes2022 alight : exceptional photocall, meeting with the public, Red steps of #TopGunMaverick flown over by the Patrouille de France and, surprise, a Palme d'or d'honneur! #Cannes2022 pic.twitter.com/bifNqPKfT3