قومی کرکٹر آصف علی کے ہاں ننھی پری کی آمد، شاداب خان بھی میدان میں آگئے

لاہور(ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارحانہ بلے باز آصف علی کے ہاں ننھی پری کی آمد پر آل راؤنڈر شاداب خان نے مبارکباد دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے قومی ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے آصف علی کی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری مداحوں کے ساتھ شیئر کی۔

Congratulations @AasifAli45 and bhabi on the birth of their daughter. Allah ne rahmat se nawaza hai. Allah meri bhateeji ko sehat, tandrusti aur khushiyoon bari lambi zindagi de. pic.twitter.com/SFpCIuCNyx