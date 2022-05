امریکی سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے یوکرین کی جنگ کے دوران عراق پر ظالمانہ حملے کا تذکرہ کر دیا

نیویارک (ویب ڈیسک) سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے یوکرین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے عراق پر امریکی حملے کو ’غیرمصنفانہ، بلاجواز اور وحشیانہ حملہ‘ قرار دیدیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکا کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش ڈیلاس میں یوکرین پر روسی حملے سے متعلق گفتگو کررہے تھے کہ دوران خطاب عراق پر اپنے ہی حکم پر کیے ہوئے حملے کو بلاجوز اور وحیشانہ اور ظالمانہ تسلیم کربیٹھے۔جارج بش نے کہا کہ ’یہ روس میں احتساب کا موثر نظام نہ ہونے کا نتیجہ ہے اور عراق پر مکمل طور پر غیر منصفانہ، بلاجواز اور وحشیانہ حملہ کرنا ایک شخص کا فیصلہ ہے‘۔صدر بش کواپنا ہی جملہ مکمل کرنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط بول گئے، جس پر انہوں نے فوراً اپنے جملے کی تصیح کرتے ہوئے کہا کہ ’میرا مطلب یوکرین تھا لیکن عراق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا‘

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX