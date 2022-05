مریم نواز نے معروف اداکارہ کو اپنے جلسے میں بطور مہمان شرکت کی دعوت دے دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے سینئر اداکارہ عفت عمر کو اوکاڑہ جلسے میں بطور مہمان شرکت کی دعوت دے دی۔

اداکارہ عفت عمر پاکستان تحریک انصاف کی سخت ناقد ہیں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہ حکومت پر تنقید کرتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے طنز میں کمی نہیں آئی اور تنقید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مریم نواز کے ساتھ ان کی قربتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

عفت عمر نے اپنے ایک ٹویٹ میں عمران خان کو "جھوٹا خان" کہا تو مریم نواز نے انہیں اوکاڑہ جلسے میں شرکت کی دعوت دے دی۔ "عفت، میرے ساتھ اوکاڑہ جلسے میں میری مہمان کے طور پر چلو۔"

Iffat, come with me to Okara jalsa as my guest ♥️ https://t.co/Wo85nSHKRB