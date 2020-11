علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر آرمی چیف کا اظہار افسوس

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر اظہار افسوس کیاہے ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر گہر ے رنج کا اظہار کیا ۔آرمی چیف نے مرحوم کے بلند درجات کی دعا کی ۔

واضح رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی لاہور میں انتقال فرما گئے ہیں ،ان کا نماز جنازہ آج تین بجے مینار پاکستان گراﺅنڈ میں ہو گا۔

General Qamar Javed Bajwa,#COAS, expresses heartfelt condolence on the sad demise of Allama Khadim Hussain Rizvi. “May Allah Almighty bless the departed soul in eternal peace, Ameen” COAS.