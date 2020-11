پی ایس ڈی ایف اور ڈبلیو ای ایف کے درمیان اشتراک پی ایس ڈی ایف اور ڈبلیو ای ایف کے درمیان اشتراک

کراچی (پ ر)سرکاری اور نجی شعبے سے وابستہ اعلی رہنما جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کی روشنی میں پاکستان میں ملازمتوں کے مستقبل پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے جمع ہوئے۔اس پروگرام میں Parwaaz co-chairs، سید ذوالفقار عباس بخاری (SAPM اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ)، محمد اورنگزیب، صدر اور سی ای اوHBL، غیاث خان، صدر اور سی ای او اینگرو کارپوریشن، عرفان وہاب خان، سی ای او ٹیلی نار پاکستان اور چیئرمین ٹیلی نار مائکرو فنانس بینک کے علاوہ اعلی کاروباری رہنماجن میں مونس رحمان، سی ای او اور بانی نصیب نیٹ ورکس، آصف پیر، سی ای او سسٹمز لمیٹڈ، احسان سایا، منیجنگ ڈائریکٹر دDaraz.pk اور جواد خان، سی ای اوPSDF شامل تھے۔اس یادگار قدم میں پاکستان کو پہلی بار ورلڈ اکنامک فورم (WEF) کی ”Future of Jobs“ رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان Chapterمیں ملازمتوں اور مستقبل میں سکلز سے متعلق رونمائی کی گئی ہے، جس میں پاکستان کے employers'کے نئے ملازمت کے کردار اور سکلز کے تناظر کو اجاگر کیا گیا ہے اس ٹیکنالوجی اور آٹومیشن کے زمانے میں پاکستان میں توجہ اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کے 2020 ایڈیشن میں 15 عالمی صنعتوں اور 26 جدید اور ابھرتے ہوئے ممالک کے بارے میں گہری آگاہی دی گئی ہے۔پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ (PSDF) اس وقت (WEF) ((National Accelerator on Closing the Skills Gap in Pakistan - 'Parwaaz') کے سیکرٹریٹ کے طور پر کام کر رہاہے۔ Parwaaz نے 6 ترجیحی شعبوں میں 50 سے زائد پاکستانی کمپنیوں اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ وسیع پیمانے پرemployers' پر مبنی سروے میں سہولیات فراہم کرکے پاکستان کوسکلز اور کام کے مستقبل کے بارے میں عالمی سطح پر گفتگو کی ہے۔ پاکستان سے متعلق پروفائل میں ملک میں افرادی قوت کی مستقبل کی تیاریوں کا ایک سنیپ شاٹ فراہم کیا گیا ہے۔