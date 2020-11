دنیا کی معروف کک باکسر روبی جیسیامیسو نے اسلام قبول کر لیا

نیدرلینڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) ” دی ٹائیسن لیڈی“ کے نام سے مشہور معروف کک باکسر روبی جیسیامیسو نے اسلام قبول کر لیا ہے جس کی اطلاع انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر دی۔

تفصیلات کے مطابق کک باکسر روبی جیسیا کا تعلق ہالینڈ سے ہے اور اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا تعلق مسیحی مذہب سے تھا تاہم انہوں نے چند برس قبل اسلام سے متعلق پڑھنا شروع کیا جس سے وہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔

روبی جیسیا نے ہالینڈ کی مسجد میں گواہوں کے سامنے کلمہ شہادت ادا کیا اور متعلقہ دستاویزات پر دستخط کئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خبر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دی بعد ازاں اس پوسٹ کو ہٹا دیا گیا۔

Netherlands former born again Christian Kick boxing tyson lady...ruby jesiah mesu yesterday Accept Islam at netherlands masjid Allah guide whom he will through islam pic.twitter.com/Jj5DPyTtvS