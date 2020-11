مریم نواز نے حکومت کو ’کووڈ 18‘ کا نام دے دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے تحریک انصاف کی حکومت کو ’کووڈ 18‘ کا نام دے دیا۔

مریم نواز نے ٹوئٹر پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے وہ ماسک لگا رکھا ہئ جس پر ’ووٹ کو عزت دو‘ کا نعرہ درج ہے۔ انہوں نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماسک آپ کو کووڈ 19 سے تحفظ فراہم کرتا ہے جبکہ ’ ووٹ کو عزت دو‘ کا بیانیہ اور اس بارے میں کی جانے والی کوششیں آپ کو ’کووڈ 18‘ اور مستقبل میں اس قسم کی تمام کوششوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ’ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ووٹ کو بچاؤ۔‘

خیال رہے مسلم لیگ (ن) نے طے کیا ہے کہ 13دسمبر کو لاہورمیں ہونیوالے جلسے میں شریک افراد کو ماسک مہیا کئے جائیں گے جس کے پیش نظر مسلم لیگ (ن) نے پانچ لاکھ ماسک تیار کروانے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ (ن)پنجاب کے صدر رانا ثنا اللہ نے ماسک تیار کروانے کی منظوری دے دی ہے۔

While a mask gives you protection from COVID-19, ‘Vote ko izzat do’ narrative & struggle will protect you from ‘Covid-18’ & all such future attempts, Insha’Allah. Protect yourself, protect your vote.

ووٹ کو عزت دو - ہمارے ووٹ پہ ڈاکے نا منظور۔ pic.twitter.com/uHPeCWjq2K