سابق چیف جج رانا شمیم کے بیٹے نے فیصل واوڈا کو انوکھا چیلنج دیدیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق چیف جج گللت بلتستان رانا شمیم کے بیٹے احمد حسن رانا نے سینیٹر فیصل واوڈا کو گاڑی پر ریس لگانے کا چیلنج دیا ہے۔

صحافی عمر انعام کے یوٹیوب چینل پر گفتگو کرتے ہوئے احمد حسن رانا کا کہنا تھا کہ میرے پاس مرسڈیز سمیت دیگر گاڑیاں ہیں اور اپنا فارم ہاؤس بھی ہے۔ فیصل واوڈا کو بھی گاڑیوں کا شوق ہے میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ گاڑیوں کی ریس لگائیں۔ احمد حسن رانا کے اس کلپ کو فیصل واوڈا نے بھی شیئر کیا ہے اور کیپشن میں لکھا ہے کہ چیلنج قبول ہے وقت اور جگہ بتائیں۔

Challenge accepted!! When and where?? pic.twitter.com/9NfFwg5oIj