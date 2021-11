بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنٹی، مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے کے باوجود حسن علی انٹرنیٹ صارفین کی تنقید کا نشانہ بن گئے کیونکہ۔۔۔

بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنٹی، مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے کے باوجود حسن علی انٹرنیٹ صارفین کی تنقید کا نشانہ بن گئے کیونکہ۔۔۔ بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنٹی، مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے کے ...

ڈھاکا (ویب ڈیسک) بنگلادیش کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے کے باوجود حسن علی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تنقید کی زد میں آگئے۔

پاکستان نے جمعے کے روز بنگلادیش کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں 4 وکٹوں سے شکست دیکر 3 میچز کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کی۔ بنگلادیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنائے۔

حسن علی نے میچ کے دوران بنگلادیش کے بیٹر نورالحسن کو آؤٹ کیا اور اپنے روائتی انداز (جنریٹراسٹائل) کی بجائے نور کو ہاتھ کے اشارے سے پویلین کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔

Hasan Ali Wins "Man Of The Match" Award Vs Bangladesh 1st T20I Le Hasan To His Haters : pic.twitter.com/dBUXxBiaBZ — Aʙᴅᴜʟʟᴀʜ (@Messi_x_Babar) November 19, 2021

ٹوئٹر پر کچھ صارفین حسن علی کو میچ میں شاندار کارکردگی پر داد دے رہیں تو کچھ صارفین ان کے اس بدتمیز رویے پر ان پر تنقید کررہے ہیں۔

ایک صارف نے لکھا کہ' مجھے پاکستانی کرکٹر حسن علی سے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی'۔

واضح رہے کہ حسن علی نے بنگلادیش کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں 22 رنز دیکر 3 وکٹیں حاصل کیں۔