بے شرمی کی انتہا ، ٹوئٹر پر ’شلوار ‘ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، پاکستانیوں میں شدید غم و غصے کی لہر

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )آج صبح پاکستانی ٹوئٹر صارفین نے جب ٹاپ ٹرینڈ ’شلوار‘دیکھا تو تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ اب یہ ٹرینڈ کیا مواد لے کر آیا ہے جو ایک دم سے سر فہرست آ گیا۔ پھر جب ٹرینڈ میں رسائی حاصل کی تو پاکستانی صارفین یہ دیکھ کر سخت غم و غصے کی کیفیت میں آگئے کہ یہ ٹرینڈ ایک نازیبا ویڈیو کی بنیاد پر بنا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی بغیر شلوار پہنے چل رہی ہے۔ویڈیو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ویڈیو لڑکی کی مرضی سے بنائی جا رہی ہے جس میں وہ کسی ماڈل کی طرح کیٹ واک کرتی ہوئی کیمرہ کی طرف آرہی ہے۔ علینا نامی اکاونٹ سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی جس میں اس لڑکی کا کہنا تھا کہ مجھے پینٹ کے بغیر باہر جانا پسند ہے۔ویڈیو کے مواد کی وجہ سے اسے دیکھایانہیں جا سکتا۔

ویڈیو پر پاکستانی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ۔

And I was wondering why is #shalwar trending ???? ???? pic.twitter.com/1HsKoI90jO