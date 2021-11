چائے بیچ کر بیوی کو دنیا گھمانے والا چائے فروش اچانک انتقال کرگیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) اپنی بیوی کے ساتھ دنیا کی سیر کرنے والا معروف بھارتی چائے فروش ہارٹ اٹیک آنے سے انتقال کر گیا۔ گلف نیوز کے مطابق بھارتی ریاست کیرالہ کے شہر کوچی کے رہائشی اس 71سالہ شخص کا نام کے آر وجیان تھا۔ وہ اپنے چائے کے کام سے اتنی رقم کماتا تھا کہ اپنی اہلیہ موہنا کے ساتھ اب تک 26ممالک کی سیاحت کر چکا تھا۔ ان کی چائے پورے کوچی میں مشہور ہے اور دورنزدیک سے لوگ ان کے ہوٹل ’شری بالا جی کافی ہاﺅس‘ پر آتے ہیں۔

Kerala Tourism salutes K R Vijayan (Balaji), the intrepid traveller who embarked on his final journey today. The many milestones in his life and his courage to travel off the beaten track will always be remembered. #globetrottercouple #VijayanAndMohana

???? Vijayan Mohana pic.twitter.com/UgKAW1E91U