بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں شاداب خان نے اپنی ہی گیند پر کیچ پکڑ کر با بر اعظم کو ایسا جواب دے دیا کہ آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے

ڈھاکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی ۔ میچ میں شاداب خان نے 4اوورز میں 22رنز دے کر 2وکٹیں حاصل کیں ۔ ایک وکٹ شاداب خان نے اپنی ہی گیند پر شاندار ڈائیو مار کر کیچ کرنے کے بعد حاصل کی۔

میچ کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاداب خان نے اس کیچ کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کی ایک اور بہترین کوشش سے میچ جیت پائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ’ایک اور ضروری بات! ابھی بڈھا نہیں ہوا میں ‘۔ واضح رہے کہ ورلڈ کپ کے پریکٹس میچ میں شاداب خان نے ایک رن آوٹ مس کیا تھا جس پر فیلڈ میں موجود کپتان بابر اعظم نے شاداب خان کو کہا تھا کہ ’بڈھا ہو گیا ہے تو ۔‘

Another team effort for that victory. Aur ek zaruri baat: Budha nahi hua abhi mai @babarazam258 ????. pic.twitter.com/bNhN0mP0Rb