’شراب پینے والا جھوٹ نہیں بولتا ، جو ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانے کی تصدیق کرے گا ،اسے شراب بیچیں گے‘ بھارتی سیاستدان کی انوکھی منطق 

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کی مقامی انتظامیہ نے کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانے والوں کو شراب بیچنے کا فیصلہ کرلیا ۔ اس سلسلے میں مقامی رہنما نے بتا یا کہ مقامی انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق یہ حکم دیا ہے کہ جس شخص نے کورونا ویکسین کو دونوں ڈوز لگوا لی ہیں اس کو شراب فروخت کریں گے ۔اس موقع ایک صحافی نے سوال کیا کہ اس شخص کو کورونا ویکسین لگنے کی تصدیق کیسے ہو گی تو جواب میں رہنما کا کہنا تھا کہ یہ بات شراب پینے والے کی ایمانداری پر منحصر ہے ، وہ ایمانداری سے کہے گا کہ مجھے دونوں ڈوز لگ گئی ہیں ، بھارت میں یہ بات مشاہدہ کی گئی ہے کہ شراب پینے والا جھوٹ نہیں بولتا،اس کام کے لیے سر ٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ،اگر کوئی کہے گا کہ مجھے دونوں ڈوز لگ گئے تو اس کو شراب مل جائے گی ۔

