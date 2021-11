نیوزی لینڈ کے فاسٹ باؤلر نے بھارت کے خلاف کھیلی جارہی ٹی 20 سیریز کو غیر ضروری قرار دیدیا

ولنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کے فاسٹ باؤلر مچل میکلنگن نے بھارت کے خلاف کھیلی جارہی تین میچوں کی ٹی 20 سیریز کو غیر ضروری قرار دیدیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ورلڈکپ فائنل میں شکست کے 72 گھنٹے بعد پانچ دنوں میں ایسی ٹیم کے ساتھ تین میچز ان ہوم گرؤانڈ میں کھیلناجو کہ 10 سے آرام پر ہے ایک غیر ضروری کام ہے۔

واضح رہے کہ بھارت نے ٹی 20 سیریز کے ابتدائی دونوں میچز اپنے نام کیے ہیں۔

Did they? You mean in meaningless series 72 hours after a WC final defeat with 3 games in 5 days playing a team with 10 days rest in their home conditions? https://t.co/jldmmH58YZ