عمران خان آپ کی سیاست سازش اور تماشہ ختم، مریم اور نگزیب عمران خان آپ کی سیاست سازش اور تماشہ ختم، مریم اور نگزیب

اسلام آباد (این این آئی)وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ عمران خان آپ کی سیاست، سازش اور تماشہ ختم،عمران صاحب کا جھوٹی آزادی مارچ 2014 کے دھرنے کی طرح فلاپ سین ہونے کی تاریخ ہے۔اپنے بیان میں انہوں نے کہاکہ عمران خانit is over for you،26 نومبر کی تاریخ تماشہ ختم ہونے کی تاریخ ہے۔ انہوں نے کہاکہ عمران خان نے یو اے ای اور برطانیہ میں مقدمہ دائر کرنے کی تاریخ نہیں بتائی۔ انہوں نے کہاکہ کس کیلئے اور کیوں یہ تماشہ کیا؟،جھوٹی آزادی کے جھوٹ نے بے گناہوں کی جان لی، بچوں کو یتیم کردیا، صحافی شہید ہوئے۔ انہوں نے کہاکہ قومی مفادات سے کھیل کھیلا خارجہ پالیسی تباہ کی۔ انہوں نے کہاکہ عمران خان صاحب 26 نومبر بھی امپائیر کی انگلی اْٹھنے اور آپ کی نیپیاں بدلے بغیر گزر جائے گی،انہوں نے کہاکہ عمران صاحب 26 نومبر کو پنڈی اور اسلام آباد نہیں بلکہ یو اے ای اور لندن کی عدالت کی ٹکٹ کٹوائیں۔

مریم اورنگزیب