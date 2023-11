فلسطین کی حمایت والی شرٹ میں ملبوس ویرات کوہلی سے ملنے والا لڑکا کون ہے؟

احمد آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ورلڈ کپ کے فائنل میچ کے دوران فلسطین کی حمایت والی شرٹ پہنے شخص گراونڈ میں آ کر ویرات کوہلی سے ملا تو اسے گرفتار کر کے گراؤنڈ سے باہر لے جا یا گیا۔

حکام کی جانب سے جب اس سے گراؤنڈ میں داخل ہونے سے متعلق سوالات کیے گئے تو اس نوجوان نے بتایا کہ 'میر نام جان ہے اور میرا ا تعلق آسٹریلیا سے ہے، میں ویرات کوہلی سے ملنے میدان میں آیا'۔جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے فلسطین کی حمایت والی شرٹ کیوں پہنی تو جان نے بتایا کہ 'میں فلسطین آزادی کا حامی ہوں'۔

بھارت کی بیٹنگ کے دوران ایک موقع پر کچھ دیر کے لیے میچ کو اس وقت روکنا پڑا جب ’فری فلسطین‘ کی شرٹ پہنے ایک نوجوان گراؤنڈ میں داخل ہو گیا اور بھارتی بیٹر ویرات کوہلی تک پہنچ گیا۔

"My name is John, I am from Australia. I entered the field to meet Virat Kohli. I support Palestine"



I respect this man. I pray for his safety from the Ahmedabad bhakts. And More power to him to come out from the cases that will be thrown unnecessarily!pic.twitter.com/NrgXMUBDNF