نیشنل بینک ایمپلائیز یونین پنجاب کی مجلس عاملہ و جنرل باڈی کا اجلاس

لاہور(پ ر)نیشنل بینک ایمپلائیز یونین پنجاب اسلام آباد کے زیر اہتمام یونین کی مرکزی مجلس عاملہ اور جنرل باڈی اجلاس بمقام بختیار لیبر ہال لاہور زیر صدارت ذیشان حیدر نیازی صدر یونین منعقد ہوا۔ اجلاس سے یونین کے مرکزی سیکرٹری جنرل اکبر علی خاں، چیئرمین یونین محمد فیاض، پاکستان ورکرز فیڈریشن کی صدر روبینہ جمیل ، اسامہ طارق ، بلوچستان سے محمد زمان خان، کے پی کے سے ضیاءالدین اختر، امان گل، کراچی سے سید جہانگیر ، گلفر از احمدخان ، راولپنڈی سے ظہیر عابد حسین رضوی اور دیگر نے خطاب کیا۔ سیکرٹری جنرل یونین نے بینک ملازمین کو در پیش مسائل آمدہ پے پیکیج2024ءاور بینکاری صنعت کے ملازمین کے حقوق کے خلاف عائد پابندی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی دفعہ27-B کے خاتمہ سمیت سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے مسائل کے حل کے لئے انتظامیہ سے درج ذیل معاملات کو فوری حل کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل نیشنل بینک نے ملازمین کو درپیش مسائل کے حل کے لئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ان کی قائم کردہ سینیٹرز پر مشتمل کمیٹی کا دلی شکریہ ادا کیا۔

Nature of Dutyکی بنیاد پر IRA-2012 کے تحت"Workmen" کے زمرے میں آنے والے آفیسر گریڈIII,II,Iکو بھی کلیریکل، نان کلیریکل پے پیکیج کا جزو بنایاجائے اور ان کی سالانہ اپریزل کو پے پیکیج قرار دینے سے گریز کیاجائے جو متذکرہ وسیع ورک فورس یعنی آفیسرز کا سراسر استحصال اور ناانصافی ہے۔ نیشنل بینک ہیڈ آفس اور ملک بھر میں چھوٹے چھوٹے بینکوں سے آئے افراد کو سفارش کی بنیاد پر بھاری تنخواہوں پر بڑے عہدوں پر بینک میں تعیناتی۔ہیڈ آفس کراچی میں ہر کیڈرزمیں ہونیوالی ملازمت میں Extension کی طرز پر تمام بینکوں میں اس نوعیت کی توسیع ملازمت کی اجازت دی جائے اور ریٹائرمنٹ میں عمر کی حد 65سال کی جائے۔ حکومتی اعلان کردہ 35فیصد انکریز کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ مہنگائی کے تناظر میں بنیادی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیاجائے اور بینک کے بڑے افسران کی طرح باقی تمام عملہ کو بھی پٹرول کی قیمت کے مطابق ادائیگی کی جائے۔ حکومت کی جانب سے 2017سے بجٹ کے موقع پر اعلان کردہ پنشن میں Budgetary Increaseدی جائے اور پنشنرز سے تقریبا6سال سے ہونیوالی اس ناانصافی کا ازالہ کیاجائے۔ بینک کی جانب سے سٹاف Loan کے حصول پر 40فیصد تنخواہ کی پابندی کو ختم کرکے نئے پے پیکیج میںOne Time Relaxation دی جائے۔ بینک میں تمام کیڈرز میں سٹاف کی شدید قلت کی وجہ سے حاضر ، ریٹائرڈ اور فوت شدہ ملازمین کے بچوں کی بینک میں فوری بھرتی کا آغاز کیاجائے۔ ملک بھر میں پھیلی نیشنل بینک کی ورک فورس کو در پیش مسائل کے فوری حل کے لئے تمام صوبوں میں بااختیار پرونشل ہیڈ کوارٹرز کا قیام عمل میں لایاجائے۔گزشتہ 12 سال سے تمام کیڈرز کی ترقیوں کاسلسلہ بند ہے۔ تمام کیڈرز میں پروموشنز کا فوری اعلان کیاجائے۔ کیش و دیگر اسٹاف کی شدید قلت کی وجہ سے Late Sitting کرنے والے آفیسرز/کیشیئرز و دیگر عملہ کے لئے اضافی وقت کا Over Time دینے کا اعلان کیاجائے۔مزید برآں چارٹر آف ڈیمانڈ میں بیان کردہ اور دیرینہ حل طلب دیگر متفرق امور و معاملات کو بھی دوران مذاکرات زیر بحث لا کر انہیں حل کیاجائے۔ بڑے افسران کے ساتھ شبانہ روز ڈیوٹی کرنے والے ڈرائیورزکاActual Over Time اور بینک میں رائج قوانین کے مطابق بیرون شہر ڈیوٹی کرنے والے ڈرائیورز اور دوسرے سٹاف کا آڈٹ سٹاف کی طرز پر TA/DA الاﺅنسSanction کیاجائے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے پیش نظر ملازمین کے لئے فی الفور بلا سود سولر پینل loanکا اجراءعمل میں لایاجائے۔نیشنل بینک ایمپلائیز یونین مزید دیگر معاملات کو بہتر بنانے اور ان کے حل کے لئے بھی دوران مذاکرات بھر پور کوشش جاری رکھے گی۔