نریندر مودی اور محمد شامی کی گلے لگ کر غم بانٹنے کی تصویر وائرل

احمد آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)ورلڈکپ کے بہترین باؤلر قرار پانے والے محمد شامی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے گلے لگ کر ٹیم کی شکست کا غم بانٹنے کی تصویر شیئر کردی۔

محمد شامی ڈریسنگ روم میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے گلے لگ کر افسردہ ہوگئے۔ اسکی تصویر بھی خود شامی نے اپنے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) ہینڈل پر شیئر کی۔ ساتھ میں شامی نے تحریر کیا کہ بدقسمتی سے کل ہمارا دن نہیں تھا۔ میں پورے ورلڈ کپ میں تمام بھارتیوں کا ٹیم اور اپنی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہے۔انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ڈریسنگ روم آنے اور غم میں ڈوبے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے پر شکریہ ادا کیا۔

Unfortunately yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM @narendramodi for specially coming to the dressing room and raising our spirits. We will bounce back! pic.twitter.com/Aev27mzni5