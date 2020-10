سنا کرو مری جاں اِن سےاُن سے افسانے| کیفی اعظمی | سنا کرو مری جاں اِن سےاُن سے افسانے| کیفی اعظمی |

سنا کرو مری جاں اِن سےاُن سے افسانے

سب اجنبی ہیں یہاں کون کس کو پہچانے

مرے جنون پرستش سے تنگ آ گئے لوگ

سنا ہے بند کیے جا رہے ہیں بت خانے

جہاں سے پچھلے پہر کوئی تشنہ کام اٹھا

وہیں پہ توڑے ہیں یاروں نے آج پیمانے

بہار آئے تو میرا سلام کہہ دینا

مجھے تو آج طلب کر لیا ہے صحرا نے

ہوا ہے حکم کہ کیفیؔ کو سنگسار کرو

مسیح بیٹھے ہیں چھپ کے کہاں خدا جانے

شاعر : کیفی اعظمی

( شعری مجموعہ:آوارہ سجدے؛سالِ اشاعت،1974)

Sunaa Karo Miri Jaan In Say Un Say Afsaaanay

Sab Ajnabi Hen Yahaan Kon Kiss Ko Pehchaanay

Miray Junoon-e-Parastish Say Tang Aa Gaey Log

Suna Hay Band Kiay Ja Rahay Hen But Khaanay

Jahaan Say Pichhlay Pahar Koi Tashna Kaam Utha

Waheen Pe Torray Hen Yaaron Nay Aaj Paimaanay

Bahaar Aaey To Mera Salaam Kaih Daina

Mujhay To Aaj Talab Kar Liya Hay Sehra Nay

Hua Hay Hukm Keh KAIFI Ko Sangsaar Karo

Maseeh Baithay Hen Chhup K Kahaan Khuda Jaanay

Poet: Kaifi Azmi