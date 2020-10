لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ اور سماجی کارکن شنیرا اکرم نے پاکستان میں بچوں کے جنسی استحصال اور بدسلوکی کیخلاف آواز بلند کر دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق شنیرا کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں عام جگہوں پر جنسی استحصال ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ”اگر آپ عوام میں ہیں اور کوئی آپ کو غیر موزوں طور پر چھوتا ہے تو آپ کو اس کا بھرپور جواب دینے کی ہمت ہونی چاہئے۔“

Sexual abuse is happening in most common places all over Pakistan. If you are in a public & someone touches you inappropriately, I’m giving you permission to turn around, Point your finger at them & scream as loud as you can “MUJHE HAATH MAT LAGAO”. #PakistanAgainstChildAbuse