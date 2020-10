مہوش حیات کس غیر ملکی اداکار پر ’ فدا ‘ ہو گئیں ؟ جانئے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیٹ فلیکس کے حال ہی میں ریلیز ہونے والی نئی سیریز ” ایملی اِن پیرس “ اس وقت کافی مقبول ہو چکی ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ کوئی یہ سیریز دیکھے اور وہ گیبریل کا کردار نبھانے والے فرانسیسی اداکار ” کوکاس براوو “ سے محبت میں مبتلا نہ ہو ۔

تفصیلات کے مطابق فرانسیسی اداکار لوکاس براوو نے سیریز میں گیبریل کا کردار نبھایا ہے جو کہ نوجوان خوبرو لڑکی ” ایملی “ کا ہمسایہ ہوتاہے اور نہایت ہی دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ شیف بھی ہے ۔اب یہ سیریز پاکستان کی معروف اداکارہ مہوش حیات نے بھی دیکھی اور بس پھر ہوا یہ کہ وہ بھی اس کی سحر میں مبتلا ہو گئیں جبکہ ساتھ ہی گیبریل کا کردار ادا کرنے والے فرانسیسی اداکار ان کے دل میں اتر گئے جسے انہوں نے اپنا کرش (crush)قرار دیدیا ہے ۔

اداکارہ مہوش حیات نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سیریز کی تصاویر شیئر کیں اور ساتھ پیغام درج کیا کہ ” ایملی ان پیرس مکمل دیکھ لیا ، یہ حقیقت میں تازہ ہوا کا جھونکا تھا ۔“ مہوش حیات نے نیٹ فلکس کا ٹیگ استعمال کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جلد ہی اس کا دوسرا سیزن بھی جاری کیا جائے ، اگر کسی نے یہ نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو اسے دیکھنے کا مشورہ دوں گی ، اس نے مجھے یاد لایا کہ مجھے فرانسیسی زبان کے باقی سبق بھی لینے چاہیے ۔ پیغام کے آخر میں انہوں نے گیبریل کو اپنا ” کرش“ قرار دیا ۔

Just binge watched #Emilyinparis. A real breath of fresh air. Please #netflix let there be a 2nd season soon. Those who haven’t watched it yet .. it’s highly recommended! ????Reminded me I must pick up my French lessons again.

PS #LucasBravo is definitely my crush updated! ???? pic.twitter.com/86JXYWDdHW