ایک کروڑ نوکریاں دینے والی حکومت نے سرکاری ادارے کے سینکڑوں ملازمین کو بیک جنبش قلم فارغ کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک کروڑ نوکریوں کے نعرے کے ساتھ انتخاب لڑنے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ریڈیو پاکستان کے 749 ملازمین کو بیک جنبش قلم فارغ کردیا۔

پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے کنٹریکٹ ملازمین کو فارغ کردیا جائے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ان ملازمین کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے اس لیے انہیں فوری طور پر فارغ کیا جارہا ہے۔

ریڈیو پاکستان سے فارغ ہونے والے ملازمین میں پروگرامنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے 531، نیوز کے شعبے کے 177 اور ویب ڈیسک کے 41 ملازمین شامل ہیں۔

749 contractual staff of Radio Pakistan fired by Imran Khan hybrid junta in one day, today.

These johnnies had promised to create 10 million jobs, remember!