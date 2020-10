مریم نواز نے سندھ پولیس کیلئے پیغام جاری کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سندھ پولیس کی جانب سے علمِ بغاوت بلند کیے جانے کے بعد مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز بھی میدان میں آگئیں۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ وہ سندھ پولیس کو سلام پیش کرتی ہیں۔اُنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناحؒ کی 1948 میں سول سرونٹس سے کیے گئے خطاب کا ایک حصہ بھی شیئر کیا ’ اگر آپ پاکستان کی عزت اور عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آپ بے خوفی اور ایمانداری کے ساتھ عوام اور ریاست کے خادم بن کر اپنی ڈیوٹی کریں۔‘

خیال رہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی سمیت اعلیٰ افسران نے سندھ حکومت پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے چھٹیوں کی درخواستیں جمع کرائی ہیں۔

I salute the Sindh Police!

“If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall victim to any pressure,but do your duty as servants to the people and the State,fearlessly and honestly”

Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah’s speech to Civil Servants (1948)