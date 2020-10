بلاول بھٹو زرداری نے سندھ پولیس کیلئے بڑا اعلان کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا ہے کہ وہ سندھ پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔

چیئرمین پیپلز پارٹی نے ٹوئٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ پولیس کے افسران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ سندھ پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیلئے کھڑے ہیں، کیا عوام بھی سندھ پولیس کے ساتھ ہے؟

دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سندھ پولیس کے افسران کو منانے کیلئے آئی جی ہاؤس پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے چھٹیوں کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔

I stand in solidarity with Sindh Police, do you? #WeStandWithSindhPolice pic.twitter.com/Gp1asUFK5B