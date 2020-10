چینی قونصلیٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے والی سندھ پولیس کی بہادر خاتون افسر سہائے عزیز تالپور نے بھی چھٹیوں کی درخواست دے دی 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے معاملے پر سندھ پولیس کے افسران نے دباو آنے کے بعد چھٹیوں کی درخواستیں دینا شروع کردی ہیں ۔چھٹیوں پر جانے والوں میں آئی جی سندھ مشتاق مہر ،3 ایڈیشنل آئی جیز، 25ڈی آئی جیز ، 30ایس ایس پی اور 3 ایس پی شامل ہیں اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جار ہا ہے۔ سندھ پولیس کے افسران کی جانب سے 30 سے 60 دنوں کی چھٹیوں کی درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں۔اب ان افسران میں سندھ پولیس کی بہادر خاتون افسر سہائے عزیز تالپور کا نا م بھی شامل ہو گیا ہے ۔اپنی درخواست میں انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ہتک آمیز رویے سے ادارے کے تمام رینکس کے افسران میں مایوسی پائی جا رہی ہے،اس صورتحال میں پیشہ وارانہ طریقے سے اپنے فرائض سرانجام دینا مشکل ہیں ،مجھے اس صدمے سے نکلنے کے لیے 30دن کی چھٹیاں دی جائیں ۔

واضح رہے کہ سہائے عزیز تالپور چینی سفارتخانے پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا تھا ۔دہشت گردوں کے حملے کے وقت سہائے عزیز ان پہلے افسران میں شامل تھیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ چینی سفارتخانے پہنچی تھیں اور انہوں نے دہشت گردوں کو آگے بڑھنے سے روکا تھا ۔

