’ اپنی درخواستیں 10 دن کیلئے واپس لے لو‘ آئی جی سندھ نے چھٹی کی درخواست واپس لیتے ہوئے افسران کو بھی حکم دے دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی جی سندھ مشتاق مہر نے مشروط طور پر اپنی چھٹی کی درخواست واپس لے لی اور ساتھ ہی پولیس افسران سے بھی کہا ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی کے فیصلے تک 10 روز کیلئے چھٹی کی درخواستیں واپس لے لیں۔

سندھ پولیس کے ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب پیش آنے والے واقعے نے سندھ پولیس کے تمام رینکس کو دل شکستہ اور ناراض کیا۔ اس کے نتیجے میں آئی جی سندھ نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں لے لی جائیں، اس کے بعد تمام رینکس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی سندھ پولیس کی توہین پر بطور احتجاج چھٹیاں لیں گے۔ یہ ایک اپنی مرضی سے دیا گیا رد عمل تھا، ہر شخص نے انفرادی طور پر فیصلہ کیا، یہ اجتماعی فیصلہ نہیں تھا۔ ہر کسی نے شخصی طور پر چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ڈیپارٹمنٹ کے ہر فرد نے بے عزتی محسوس کی تھی۔

As a result, IG Sindh decided to proceed on leave and subsequently all ranks decided that they would also apply for leave to protest the humiliation meted out to Sindh police. This was a spontaneous and heartfelt reaction and made on an individual rather than a collective basis, — Sindh Police (@sindhpolicedmc) October 20, 2020

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سندھ پولیس آرمی چیف کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایک یونیفارم فورس کو پہنچنے والی تکلیف کا احساس کیا اور فوری طور پر اس معاملے پر انکوائری کا حکم دیا۔ انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ پولیس کی عزت بھی بحال کی جائے گی۔سندھ پولیس چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور معزز وزیر اعلیٰ کی بھی شکر گزار ہے کہ وہ آئی جی ہاؤس آئے اور پولیس کی قیادت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔

which he has also assured will be impartial in order to restore the prestige of Sindh police. Sindh Police is also grateful to the chairman of the PPP Bilawal Bhutto Zardari and the honourable CM Sindh for coming to the IG House and showing solidarity with the police leadership. گوجرانوالہ میں جلسہ، پی ڈی ایم انتظامیہ کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا — Sindh Police (@sindhpolicedmc) October 20, 2020

سندھ پولیس ہمیشہ سے ہی ایک ڈسپلن فورس رہی ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ تمام اہم قومی اداروں کے مابین باہمی تعاون ہونا چاہیے تاکہ صوبے کے لوگوں کی خدمت کی جاسکے۔ اسی لیے آئی جی سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی چھٹیوں کا فیصلہ موخر کردیں گے ، انہوں نے اپنے افسران کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ 10 روز کیلئے جب تک انکوائری کا فیصلہ نہیں آتا وسیع تر قومی مفاد میں اپنی چھٹیوں کی درخواستیں واپس لے لیں۔

IG Sindh has decided to defer his own leave and ordered his officers to set aside their leave applications for ten days in the larger national interest, pending the conclusion of the inquiry. — Sindh Police (@sindhpolicedmc) October 20, 2020