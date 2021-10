معروف گلوکار میکا سنگھ بھی کھل کر شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی حمایت میں سامنے آ گئے 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے جس کے بعد انہیں مزید کچھ عرصہ جیل میں گزارنا ہو گا اور ان کے وکلاءکی جانب سے کیس کو ممبئی ہائیکورٹ میں لے جایا جائے گا ۔

تفصیلات کے مطابق میکا سنگھ نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اسی کروز کی تصویر شیئر کی ہے جس سے آریان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس مشکل وقت میں شاہ رخ خان کی حمایت کی ہے۔انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں اس کروز کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ’واہ! کیا خوبصورت کروز ہے، کاش! میں اس کا دورہ کرسکتا۔‘میکا سنگھ نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ ’ا±نہوں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے لیکن وہ آریان خان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکے۔‘انہوں نے مزید لکھا کہ ’اتنے بڑے کروز میں صرف آریان خان ہی گھوم رہا تھا؟ حد ہے۔‘

Wow what a beautiful @CordeliaCruises I wish I could have visted. I heard lots people were there but I couldn’t see anyone els accept #AaryanKhan ..

Itne bade cruse mei sirf aariyan hi ghoom raha tha kya.. hadd hai.. good morning have a wonderful day.. pic.twitter.com/BJ72yHpkl5