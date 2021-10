 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا اہم مرحلہ شروع ہونے سے قبل ہی ویسٹ انڈیز کو بڑا دھچکا لگ گیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا اہم مرحلہ شروع ہونے سے قبل ویسٹ انڈیز کے اہم کھلاڑی ٹیم سے باہر ہوگئے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر سے جاری پیغام میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے بتایا کہ ویسٹ انڈیز کے آل راونڈر فیبیل ایلن انجری کے باعث ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔رپورٹ کے مطابق فیبین ایلن کو ٹخنے پر چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ویسٹ انڈیز کی سیلکشن کمیٹی نے فیبین ایلن کی جگی متبادل کھلاڑیوں کی فہرست میں موجود آل راونڈر عکیل حسین کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے۔

Defending champions @windiescricket have had to make a change to their squad for the #T20WorldCuphttps://t.co/H2QOKF6QUq