جمائما گولڈ سمتھ نے ایک بار پھر پاکستانیوں سے مدد مانگ لی 

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے ایک بار پھرپاکستانیوں سے مدد مانگ لی ۔اس بار انہوں نے شادیوں کے حوالے سے چلنے والے گانوں کی لیے پاکستانیوں سے رائے طلب کی ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جمائما خان نے پاکستانیوں سے پوچھا کہ دور حاضر کا کونسا بہترین پاپ گانا ہے جو شادیوں پر بجا یا جائے ؟۔واضح رہے کہ اس سے پہلے جمائما خان نے پاکستانی سٹائل کا رکشہ تلاش کرنے کے لیے پاکستانیوں سے مدد مانگی تھی جو بعد میں ایک پاکستانی نے انہیں تلاش کر کے دیا تھا ۔

Question for Pakistani Twitter: What is the best contemporary Pakistani pop song please that would play at a wedding?