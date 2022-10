ٹیم انڈیا کیلئے شاہین آفریدی نہیں بلکہ "یہ" باؤلر بڑا خطرہ ہے ، سابق بھارتی بلے باز نے خبردار کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک ) ٹی 20 ورلڈ کپ کا میلہ آسٹریلیا کے میدانوں میں جاری ہے جہاں افغانستان کے خلاف شاہین شاہ آفریدی کی باؤلنگ کے چرچے دنیا بھر میں ہیں۔ روایتی حریف بھارت کا میڈیا بھی شاہین شاہ کو ٹیم انڈیا کیلئے خطرناک قرار دے چکا ہے ۔ لیکن بھارت کے ایک سابق اوپنر اصلی خطرہ شاہین کی بجائے کسی اور کو قرار دیتے ہیں ۔

بھارت کے سابق اوپنر بلے باز آکاش چوپڑا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ " مجھے لگتا ہے کہ اتوار کو جس گیند باز سے ہوشیار رہنا چاہیے وہ شاہین نہیں , یہ حارث رؤف ہیں۔ آفریدی اپنے بہترین کے قریب پہنچ رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک اس مقام پر پہنچے نہیں ہیں اور 23 تاریخ تک پہنچنے کا امکان نہیں ہے۔

آکاش چوپڑا نے کہا کہ رؤف مشکل اوورز کروائیں گے اوروہ اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ۔

But I do feel the bowler to be wary of on Sunday isn’t Shaheen. It’s Haris Rauf. Afridi is getting close to his best but isn’t there yet…and unlikely to be by the 23rd either. Rauf will bowl the tougher overs and has the potential to make a difference. #IndvPak #T20WorldCup