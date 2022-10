شاہین آفریدی نے اپنی کامیابی کا نسخہ بتا دیا

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی نے اپنی کامیابی کا نسخہ بتا دیا۔

شاہین شاہ آفریدی نے خیبرپختونخوا کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے شیئر کردہ ویڈیو کو ری شیئر کیا گیا جس میں ان کا بھتیجا فرحان کے پی سکول ٹورنا منٹ میں شمولیت پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کر رہا ہے ۔

لیفٹ آرم کے فاسٹ باؤلر نے ویڈیو کی کیپشن میں لکھا کہ "بلند حوصلہ اور ثابت قد رہنا ہی کامیابی کا نسخہ ہے"۔

Keep shining Nephew Farhan afridi Keep your head high and toes on the ground. That’s the key to success. ???? https://t.co/JbwY8Cdygg